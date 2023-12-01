Черяпкин Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черяпкина Любовь Петровна
Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
03.12.1972
Сын: Черяпкин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Черяпкина Любовь Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно