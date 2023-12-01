Черяпкин Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черяпкин Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1972 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черяпкина Любовь Петровна

Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
03.12.1972

Сын: Черяпкин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Черяпкина Любовь Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черяпкина Любовь Петровна

Смерть
Неизвестно
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