Плюснин Стефан Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плюснин Стефан Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1911

Жена: Казакова Агриппина Гаврииловна

Малый Куналей, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
первым браком, оба православные. Свидетели жениха Прокопий Дмитриевич Барсуков и Иннокентий Иванович Уваров. по невесте: Петр Семионов Борисов и Диомид Никифорович Кобычев
Рождение ребёнка
22.06.1911

Дочь: Плюснина Агрипина Степановна

Мать ребёнка: Казакова Агриппина Гаврииловна

Рождение ребёнка
27.11.1917

Дочь: Плюснина Варвара Стефановна

Мать ребёнка: Казакова Агриппина Гаврииловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова Агриппина Гаврииловна

Смерть
Неизвестно
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