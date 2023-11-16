Плюснин Стефан Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1911
Малый Куналей, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
первым браком, оба православные. Свидетели жениха Прокопий Дмитриевич Барсуков и Иннокентий Иванович Уваров. по невесте: Петр Семионов Борисов и Диомид Никифорович Кобычев
Рождение ребёнка
22.06.1911
Дочь: Плюснина Агрипина Степановна
Мать ребёнка: Казакова Агриппина Гаврииловна
Рождение ребёнка
27.11.1917
Дочь: Плюснина Варвара Стефановна
Мать ребёнка: Казакова Агриппина Гаврииловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно