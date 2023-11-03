Селезнева (Баландина) Анастасия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Баландина) Анастасия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Баландин Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1875

Муж: Селезнев Косма Алексеев

М. 18 Ж. 18
Рождение ребёнка
12.06.1875

Сын: Селезнев Петр Космин

Отец ребёнка: Селезнев Косма Алексеев

Рождение ребёнка
30.11.1876

Сын: Селезнев Андрей Космин

Отец ребёнка: Селезнев Косма Алексеев

Рождение ребёнка
27.01.1878

Дочь: Ксения Космина

Отец ребёнка: Селезнев Косма Алексеев

Смерть
Неизвестно
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