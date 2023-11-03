Селезнева (Баландина) Анастасия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Баландин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1875
М. 18 Ж. 18
Рождение ребёнка
12.06.1875
Сын: Селезнев Петр Космин
Отец ребёнка: Селезнев Косма Алексеев
Рождение ребёнка
30.11.1876
Отец ребёнка: Селезнев Косма Алексеев
Рождение ребёнка
27.01.1878
Дочь: Ксения Космина
Отец ребёнка: Селезнев Косма Алексеев
Смерть
Неизвестно