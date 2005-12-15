Киндратенко Анжелика Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киндратенко Анжелика Игоревна

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Место рождения

Березань, Київська область

Дата рождения

15.12.2005

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.2005

Отец: Киндратенко Игорь Иванович

Мать: Киндратенко Ольга Ивановна

Березань, Київська область
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