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Киндратенко Анжелика Игоревна
Киндратенко Анжелика Игоревна
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Место рождения
Березань
, Київська область
Дата рождения
15.12.2005
Пол
Женский
Отец
Киндратенко Игорь Иванович
1983 г.р.
Мать
Киндратенко (Лыса) Ольга Ивановна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.2005
Отец:
Киндратенко Игорь Иванович
Мать:
Киндратенко Ольга Ивановна
Березань
, Київська область
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