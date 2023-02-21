Федотов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2001
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