Федотов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
Дата смерти2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2001