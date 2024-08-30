Ступин-Воробьев Иван Матфеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти26.03.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ступин-Воробьев Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Ступина-Воробьева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
30.07.1835
Сын: Ступин-Воробьев Андрей Иванович
Мать ребёнка: Ступина-Воробьева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
12.08.1840
Сын: Ступин-Воробьев Петр Иванович
Мать ребёнка: Ступина-Воробьева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Ступина-Воробьева) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Ступина-Воробьева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
30.10.1849
Сын: Ступин-Воробьев Александр Иванович
Мать ребёнка: Ступина-Воробьева Анастасия Ивановна
Смерть
26.03.1857