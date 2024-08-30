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Ступин-Воробьев Иван Матфеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

26.03.1857

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Ступин-Воробьев Матфей Гаврилович

Мать: Ступина Дарья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ступина-Воробьева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Ступин-Воробьев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
30.07.1835

Сын: Ступин-Воробьев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева Анастасия Ивановна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.08.1840

Сын: Ступин-Воробьев Петр Иванович

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева Анастасия Ивановна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Ступина-Воробьева) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
30.10.1849

Сын: Ступин-Воробьев Александр Иванович

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева Анастасия Ивановна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
26.03.1857
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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