Pankovskaya (Voitovich) Maria
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Voitovich Mikhail
Рождение ребёнка
21.02.1942
Дочь: Yudt Rozalia
Отец ребёнка: Pankovskiy Anton
Priishimka, Kazakhstan
Рождение ребёнка
07.10.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Pankovskiy Anton
Priishimka, Kazakhstan
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Pankovskiy Anton
Смерть
Неизвестно