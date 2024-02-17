Pankovskaya (Voitovich) Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pankovskaya (Voitovich) Maria

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Voitovich Mikhail

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1942

Дочь: Yudt Rozalia

Отец ребёнка: Pankovskiy Anton

Priishimka, Kazakhstan
Рождение ребёнка
07.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Pankovskiy Anton

Priishimka, Kazakhstan
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Pankovskiy Anton

Смерть
Неизвестно
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