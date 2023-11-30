Купцов Тихон Иванович
Место рождения
Дата рождения1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1892 ст.
Отец: Купцов Иван Яковлевич
Мать: Купцова Мария Васильевна
ГАКО 33-4-348 Восприемники: Воинка - Афанасий Васильевич Тамарьков и крестьянская девица Варвара Яковлевна Купцова
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Таисина Анастасия Тихоновна
Мать ребёнка: Купцова Марфа Павловна
Рождение ребёнка
1915 ст.
Дочь: Купцова Ольга Тихоновна
Мать ребёнка: Купцова Марфа Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Купцова Марфа Павловна
Смерть
Неизвестно