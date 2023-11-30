Купцов Тихон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКупцов Тихон Иванович

Купцов Тихон Иванович

Место рождения

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.

Отец: Купцов Иван Яковлевич

Мать: Купцова Мария Васильевна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО 33-4-348 Восприемники: Воинка - Афанасий Васильевич Тамарьков и крестьянская девица Варвара Яковлевна Купцова
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Таисина Анастасия Тихоновна

Мать ребёнка: Купцова Марфа Павловна

Рождение ребёнка
1915 ст.

Дочь: Купцова Ольга Тихоновна

Мать ребёнка: Купцова Марфа Павловна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купцова Марфа Павловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close