Голдобин Александр Терентьевич
Место рожденияд. Колота, г.Кировград, Свердловская обл
Дата рождения09.03.1909
Дата смерти02.11.1983
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1909
д. Колота, г.Кировград, Свердловская обл
Бракосочетание
1931
Рождение ребёнка
05.08.1932
Дочь: Холодилова Нина Александровна
Мать ребёнка: Голдобина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
11.04.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голдобина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 23.12.1936
Сын: Голдобин Герман Александрович
Мать ребёнка: Голдобина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
29.10.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голдобина Татьяна Ивановна
Россия, Кироваград
Смерть
02.11.1983