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Голдобин Александр Терентьевич

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Место рождения

д. Колота, г.Кировград, Свердловская обл

Дата рождения

09.03.1909

Дата смерти

02.11.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1909

Отец: Голдобин Терентий Васильевич

Мать: Голдобина Фелинсата Затеевна

д. Колота, г.Кировград, Свердловская обл
Бракосочетание
1931

Жена: Голдобина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
05.08.1932

Дочь: Холодилова Нина Александровна

Мать ребёнка: Голдобина Татьяна Ивановна

Кировград, Кировградский, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голдобина Татьяна Ивановна

Кировград, Кировградский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 23.12.1936

Сын: Голдобин Герман Александрович

Мать ребёнка: Голдобина Татьяна Ивановна

Кировград, Кировградский, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голдобина Татьяна Ивановна

Россия, Кироваград
Смерть
02.11.1983
Кировград, Кировградский, Свердловская область
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