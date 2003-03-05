Ибатуллина Динара Рафисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибатуллина Динара Рафисовна

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

05.03.2003

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.2003

Отец: Ибатуллин Рафис Муланурович

Мать: Сушина Елена Георгиевна

Пермь, Пермский, Пермский край
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