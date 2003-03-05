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Ибатуллина Динара Рафисовна
Ибатуллина Динара Рафисовна
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Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
05.03.2003
Пол
Женский
Отец
Ибатуллин Рафис Муланурович
1964 г.р.
Мать
Сушина Елена Георгиевна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.2003
Отец:
Ибатуллин Рафис Муланурович
Мать:
Сушина Елена Георгиевна
Пермь
, Пермский, Пермский край
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