Иванцова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванцова Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1933

Сын: Иванцов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Иванцов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Михайловна

Отец ребёнка: Иванцов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Иванцов Михаил

Смерть
Неизвестно
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