Иванцова Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1933
Сын: Иванцов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Иванцов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Михайловна
Отец ребёнка: Иванцов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Иванцов Михаил
Смерть
Неизвестно