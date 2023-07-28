Сухарев Ефим Степанович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти1847
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Сухарев Степан ???
Мать: ?
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Праскевия Ефимовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Смерть
1847