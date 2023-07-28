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Сухарев Ефим Степанович

Место рождения

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Сухарев Степан ???

Мать: ?

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Сухарев Локтион Ефимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1820

Сын: Сухарев Максим Ефимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1826

Сын: Сухарев Тихон Ефимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Праскевия Ефимовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухарев Тихон Ефимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухарев Максим Ефимович

Мать ребёнка: ?

Смерть
1847