Рахимя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1648 г.р.

Мать

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Биги углы

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухай

Смерть
Неизвестно
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