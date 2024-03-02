Кошелев Михаил Михайлович
Место рожденияс.Кукмор, Мамадышского уезда, Казанской губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1888 ст.
Дочь: Кожевникова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Кошелева Мария Яковлевна
с.Кукмор, Мамадышского уезда, Казанской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошелев Василий Михайлович
с.Кукмор, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошелева Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошелев Сергей Михайлович
Смерть
Неизвестно