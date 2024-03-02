Кошелев Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелев Михаил Михайлович

Место рождения

с.Кукмор, Мамадышского уезда, Казанской губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Кукмор, Мамадышского уезда, Казанской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1888 ст.

Дочь: Кожевникова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Кошелева Мария Яковлевна

с.Кукмор, Мамадышского уезда, Казанской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошелев Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

с.Кукмор, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошелев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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