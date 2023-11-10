Торопченов Роман Миронов
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиМежду 1787 и 1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Торопченов Мирон
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Торопченова Пелагея Романова
Мать ребёнка: Торопченова Марфа Михайлова
Бракосочетание
До 1775
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Торопченова Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Торопченова Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Торопченова Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Торопченов Максим Романов
Мать ребёнка: Торопченова Марфа Михайлова
Смерть
Между 1787 и 1790