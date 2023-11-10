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Торопченов Роман Миронов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

Между 1787 и 1790

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Торопченов Мирон

Мать: Торопченова Авдотья Григорьева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Торопченова Пелагея Романова

Мать ребёнка: Торопченова Марфа Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
До 1775

Жена: Торопченова Марфа Михайлова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Торопченов Петр Романов

Мать ребёнка: Торопченова Марфа Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Торопченов Иван Романов

Мать ребёнка: Торопченова Марфа Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Торопченов Ефим Романов

Мать ребёнка: Торопченова Марфа Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Торопченов Максим Романов

Мать ребёнка: Торопченова Марфа Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Между 1787 и 1790
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