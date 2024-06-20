Елена
Место рожденияСимбирская Губерния Ставропольский уезд деревня Мошки
Дата рождения1822
Дата смерти16.03.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Огап Егоров
Мать: Феодосия
Симбирская Губерния Ставропольский уезд деревня Мошки
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Изосимов
Рождение ребёнка
?.03.1851
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Фёдор Изосимов
Смерть
16.03.1851
Самарская Губерния Ставропольский уезд деревня Мошки
Умерла от родов