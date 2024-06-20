Елена 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Елена

Место рождения

Симбирская Губерния Ставропольский уезд деревня Мошки

Дата рождения

1822

Дата смерти

16.03.1851

Пол

Женский

Отец

1780 г.р.

Мать

1784 г.р.

Муж

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Огап Егоров

Мать: Феодосия

Симбирская Губерния Ставропольский уезд деревня Мошки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Изосимов

Рождение ребёнка
?.03.1851

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Фёдор Изосимов

Смерть
16.03.1851
Самарская Губерния Ставропольский уезд деревня Мошки
Умерла от родов

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