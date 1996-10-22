Яроцкий Зиновий Феодосиевич
Место рождения
Дата рождения23.06.1934
Дата смерти22.10.1996
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яроцкая (Добровольская) Таисия Ефимовна
Джурин, Вінницька область
Рождение ребёнка
24.02.1971
Сын: Яроцкий Виталий Зиновьевич
Мать ребёнка: Яроцкая (Добровольская) Таисия Ефимовна
Смерть
22.10.1996
Винница, Вінницька область