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Яроцкий Зиновий Феодосиевич

Место рождения

Зяньковцы, Вінницька область

Дата рождения

23.06.1934

Дата смерти

22.10.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1934

Отец: Яроцкий Феодосий Алексеевич

Мать: Яроцкая Дарья Федоровна

Зяньковцы, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яроцкая (Добровольская) Таисия Ефимовна

Рождение ребёнка
12.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яроцкая (Добровольская) Таисия Ефимовна

Джурин, Вінницька область
Рождение ребёнка
24.02.1971

Сын: Яроцкий Виталий Зиновьевич

Мать ребёнка: Яроцкая (Добровольская) Таисия Ефимовна

Смерть
22.10.1996
Винница, Вінницька область

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