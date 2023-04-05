Лесли (Лыкошина) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лыкошин Владимир Иванович
Мать: Лыкошина Елена Павловна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Лесли Иван Петрович
Отец ребёнка: Лесли Петр Иванович
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Лесли Петр Иванович
Смоленская обл., хут. Дорогобуж
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Хмара-Барщевская Ольга Петровна
Отец ребёнка: Лесли Петр Иванович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Бегичева Нина Петровна
Отец ребёнка: Лесли Петр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно