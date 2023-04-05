Лесли (Лыкошина) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесли (Лыкошина) Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лыкошин Владимир Иванович

Мать: Лыкошина Елена Павловна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Лесли Иван Петрович

Отец ребёнка: Лесли Петр Иванович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Лесли Владимир Петрович

Отец ребёнка: Лесли Петр Иванович

Смоленская обл., хут. Дорогобуж
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Хмара-Барщевская Ольга Петровна

Отец ребёнка: Лесли Петр Иванович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Бегичева Нина Петровна

Отец ребёнка: Лесли Петр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно