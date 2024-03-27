Тажетдинов Билал
Место рожденияд.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аляутдинов Тажетдин
Мать: Мунзафарова Хамдия
д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1922
Сын: Тажетдинов Вафа Билялович
с.Красный Остров Сеченовского района Горьковской области
Смерть
Неизвестно