Тажетдинов Билал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тажетдинов Билал

Место рождения

д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аляутдинов Тажетдин

Мать: Мунзафарова Хамдия

д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1922

Сын: Тажетдинов Вафа Билялович

Мать ребёнка: не указана

с.Красный Остров Сеченовского района Горьковской области
Смерть
Неизвестно
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