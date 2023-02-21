Гуляев Гаврило — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляев Гаврило

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Гуляев Карп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Татаурова Агафья

Мать ребёнка: Гуляева Аксенья Тихоновна

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Аристова Анна

Мать ребёнка: Гуляева Аксенья Тихоновна

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Филипова Елена

Мать ребёнка: Гуляева Аксенья Тихоновна

Рождение ребёнка
1746

Сын: Гуляев Иван

Мать ребёнка: Гуляева Аксенья Тихоновна

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Гуляева Аксенья Тихоновна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Гуляев Емельян

Мать ребёнка: Гуляева Аксенья Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуляева Аксенья Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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