Гуляев Гаврило
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Гуляев Карп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Татаурова Агафья
Мать ребёнка: Гуляева Аксенья Тихоновна
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Аристова Анна
Мать ребёнка: Гуляева Аксенья Тихоновна
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Филипова Елена
Мать ребёнка: Гуляева Аксенья Тихоновна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Гуляев Иван
Мать ребёнка: Гуляева Аксенья Тихоновна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Матрона
Мать ребёнка: Гуляева Аксенья Тихоновна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Гуляев Емельян
Мать ребёнка: Гуляева Аксенья Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно