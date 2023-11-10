Бударный Макар Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1916
Рождение ребёнка
30.03.1919
Дочь: Греф Мария Макаровна
Мать ребёнка: Ястреб Ефросиния Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бударный Виктор Макарович
Мать ребёнка: Ястреб Ефросиния Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подгаевская Людмила Макаровна
Мать ребёнка: Ястреб Ефросиния Степановна
Смерть
Неизвестно