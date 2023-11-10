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Бударный Макар Николаевич

Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
1916

Жена: Ястреб Ефросиния Степановна

Рождение ребёнка
30.03.1919

Дочь: Греф Мария Макаровна

Мать ребёнка: Ястреб Ефросиния Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бударный Виктор Макарович

Мать ребёнка: Ястреб Ефросиния Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подгаевская Людмила Макаровна

Мать ребёнка: Ястреб Ефросиния Степановна

Смерть
Неизвестно
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