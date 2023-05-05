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Сергиев Никита Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Сергиев Илья Михайлович

Мать: Сергиева Феодора Власьевна

Смерть
1831