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Сергиев Никита Ильич
Сергиев Никита Ильич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1831
Дата смерти
1831
Пол
Мужской
Отец
Сергиев Илья Михайлович
1808 г.р.
Мать
Сергиева (Порохина) Феодора Власьевна
1808 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец:
Сергиев Илья Михайлович
Мать:
Сергиева Феодора Власьевна
Смерть
1831
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