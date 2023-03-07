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Покрышкин Харлампий Егоров

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Место рождения

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Покрышкин Егор Ефимов

Мать: Покрышкина Екатерина Афанасьева

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Покрышкин Матвей Харлампиев

Мать ребёнка: Покрышкина Евдокия (Авдотья) Яковлева

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Покрышкин Павел Харлампиев

Мать ребёнка: Покрышкина Евдокия (Авдотья) Яковлева

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Покрышкин Митрофан Харлампиев

Мать ребёнка: Покрышкина Евдокия (Авдотья) Яковлева

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Покрышкин Тимофей Харлампиев

Мать ребёнка: Покрышкина Евдокия (Авдотья) Яковлева

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покрышкина Евдокия (Авдотья) Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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