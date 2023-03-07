Покрышкин Харлампий Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Покрышкин Матвей Харлампиев
Мать ребёнка: Покрышкина Евдокия (Авдотья) Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Покрышкин Павел Харлампиев
Мать ребёнка: Покрышкина Евдокия (Авдотья) Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Покрышкин Митрофан Харлампиев
Мать ребёнка: Покрышкина Евдокия (Авдотья) Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Покрышкин Тимофей Харлампиев
Мать ребёнка: Покрышкина Евдокия (Авдотья) Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858