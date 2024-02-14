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Камалетдинова Ильнур

Место рождения

д.Альшихово Буинского р-на РТ

Дата рождения

1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1917 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Камалетдинов Бадертдин

Мать: Камалетдинова Закиянур

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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