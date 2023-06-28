Савицкая Нина Лукична
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1950
Дочь: Настасьина Тамара Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Масько Валентина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивченко Надежда Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно