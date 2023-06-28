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Савицкая Нина Лукична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1950

Дочь: Настасьина Тамара Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Масько Валентина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивченко Надежда Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно