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Иван Гаврилович

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Место рождения

хутор Стринский , Тимашевский район , Краснодарский край

Дата рождения

07.08.1921

Дата смерти

09.01.1991

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1921

Отец: Медведев Гавриил Афанасьевич

Мать: Медведева Евдокия Карповна

хутор Стринский , Тимашевский район , Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Гавриловна

Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Гавриловна

Смерть
09.01.1991
Псебай , Краснодарский край
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