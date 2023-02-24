Иван Гаврилович
Место рожденияхутор Стринский , Тимашевский район , Краснодарский край
Дата рождения07.08.1921
Дата смерти09.01.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1921
хутор Стринский , Тимашевский район , Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Гавриловна
Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Гавриловна
Смерть
09.01.1991
Псебай , Краснодарский край