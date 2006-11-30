Ильин Виктор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильин Виктор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.2006

Отец: Ильин Дмитрий Викторович

Мать: Ильина Маргарита Дмитриевна

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