Щелкунова (Бухонина) Анна Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Щелкунов Иван Егоров
Отец ребёнка: Щелкунов Георгий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Авдотья Егорова
Отец ребёнка: Щелкунов Георгий Иванов
Рождение ребёнка
17.05.1798
Дочь: Пелагея Егорова
Отец ребёнка: Щелкунов Георгий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Евдокия Егорова
Отец ребёнка: Щелкунов Георгий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Щелкунов Георгий Иванов
Рождение ребёнка
22.04.1801
Дочь: Пелагея Егорова
Отец ребёнка: Щелкунов Георгий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно