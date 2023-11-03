Щелкунова (Бухонина) Анна Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щелкунова (Бухонина) Анна Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Бухонин Сергей Филиппов

Мать: Бухонина Авдотья Степанова

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Щелкунов Иван Егоров

Отец ребёнка: Щелкунов Георгий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Авдотья Егорова

Отец ребёнка: Щелкунов Георгий Иванов

Рождение ребёнка
17.05.1798

Дочь: Пелагея Егорова

Отец ребёнка: Щелкунов Георгий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Евдокия Егорова

Отец ребёнка: Щелкунов Георгий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Щелкунов Григорий Егоров

Отец ребёнка: Щелкунов Георгий Иванов

Рождение ребёнка
22.04.1801

Дочь: Пелагея Егорова

Отец ребёнка: Щелкунов Георгий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щелкунов Георгий Иванов

Смерть
Неизвестно
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