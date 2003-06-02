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Сухоруков Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Дата смерти

02.06.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Сухоруков Иван Федотович

Мать: Сухорукова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
10.02.1976

Дочь: Попова Ирина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1988

Сын: Сухоруков Юрий Александрович

Мать ребёнка: Сухорукова Людмила Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухорукова Людмила Александровна

Смерть
02.06.2003
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