Сухоруков Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
Дата смерти02.06.2003
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец: Сухоруков Иван Федотович
Мать: Сухорукова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
10.02.1976
Дочь: Попова Ирина Александровна
Рождение ребёнка
09.02.1988
Сын: Сухоруков Юрий Александрович
Мать ребёнка: Сухорукова Людмила Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.06.2003