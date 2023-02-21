Батова Мариамна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батова Мариамна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Батов Александр Романович

Отец ребёнка: Батов Роман Дмитриевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Батова Глафира Романовна

Отец ребёнка: Батов Роман Дмитриевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1849

Сын: Батов Матвей Романович

Отец ребёнка: Батов Роман Дмитриевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1850

Сын: Батов Михаил Романович

Отец ребёнка: Батов Роман Дмитриевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батов Роман Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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