Батова Мариамна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Батов Александр Романович
Отец ребёнка: Батов Роман Дмитриевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Батова Глафира Романовна
Отец ребёнка: Батов Роман Дмитриевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Батов Роман Дмитриевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Батов Роман Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно