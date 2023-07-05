Василий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Борис Иванович
Мать: Алимпиада Минаевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Федосья Елисеевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Федосья Елисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Елисеевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно