Василий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Борис Иванович

Мать: Алимпиада Минаевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Федосья Елисеевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Федосья Елисеевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Елисеевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно