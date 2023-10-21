Рябов Николай Степанович
Место рожденияс. Андреевка
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Рябов Стефан Георгиевич
Мать: Рябова Мария Яковлевна
с. Андреевка
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Аза Николаевна
Мать ребёнка: Рябова Анна Матвеевна
Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
Рождение ребёнка
1933
Сын: Рябов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Рябова Анна Матвеевна
с. Андреевка
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Нина Николаевна
Мать ребёнка: Рябова Анна Матвеевна
Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рябова Анна Матвеевна
Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябова Анна Матвеевна
Смерть
Неизвестно
пропал безвести
Причина смерти: На войне