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Рябов Николай Степанович

Место рождения

с. Андреевка

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Рябов Стефан Георгиевич

Мать: Рябова Мария Яковлевна

с. Андреевка
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Аза Николаевна

Мать ребёнка: Рябова Анна Матвеевна

Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
Рождение ребёнка
1933

Сын: Рябов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Рябова Анна Матвеевна

с. Андреевка
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Нина Николаевна

Мать ребёнка: Рябова Анна Матвеевна

Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рябова Анна Матвеевна

Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова Анна Матвеевна

Смерть
Неизвестно
пропал безвести
Причина смерти: На войне
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