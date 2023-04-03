Иринья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Иван Тарасов
Отец ребёнка: Тарас Нефёдов
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Евфимия Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Нефёдов
Рождение ребёнка
1770
Сын: Николай Тарасов
Отец ребёнка: Тарас Нефёдов
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Ксения Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Нефёдов
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Евфимия Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Нефёдов
Смерть
Неизвестно