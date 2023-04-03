Иринья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иринья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Иван Тарасов

Отец ребёнка: Тарас Нефёдов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Евфимия Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Нефёдов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1770

Сын: Николай Тарасов

Отец ребёнка: Тарас Нефёдов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Ксения Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Нефёдов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Евфимия Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Нефёдов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно