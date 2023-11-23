Ефимия Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Петр Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Матвеев
Петр Герасимович (1756— 1808) Родился в семье дьякона села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда Герасима Матвеевича. Служил дьячком в селе Каменском РомановБорисоглебского уезда, а затем — священн... Показать все
Рождение ребёнка
1760
Сын: Иван Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Матвеев
Иван Герасимович (1760 — 1801) Родился в семье дьякона села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда1 Герасима Матвеевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Дарья Антоновна (1760-?), дочь свяще... Показать все
Рождение ребёнка
1764
Сын: Василий Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Матвеев
Василий Герасимович (1764 — ?) Родился в семье дьякона села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда1 Герасима Матвеевича. Служил пономарем в том же селе. Впоследствии — священник в селе Каменском Ром... Показать все
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Анна Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маремьяна Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Матвеев
Смерть
Неизвестно