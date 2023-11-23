Ефимия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Петр Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Матвеев

Петр Герасимович (1756— 1808) Родился в семье дьякона села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда Герасима Матвеевича. Служил дьячком в селе Каменском РомановБорисоглебского уезда, а затем — священн... Показать все
Рождение ребёнка
1760

Сын: Иван Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Матвеев

Иван Герасимович (1760 — 1801) Родился в семье дьякона села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда1 Герасима Матвеевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Дарья Антоновна (1760-?), дочь свяще... Показать все
Рождение ребёнка
1764

Сын: Василий Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Матвеев

Василий Герасимович (1764 — ?) Родился в семье дьякона села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда1 Герасима Матвеевича. Служил пономарем в том же селе. Впоследствии — священник в селе Каменском Ром... Показать все
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Анна Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Матвеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маремьяна Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Матвеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Матвеев

Смерть
Неизвестно
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