Байч (Лыжина) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1923
Дата смерти16.01.2015
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1923
Отец: Федор
Мать: Лыжина Агрипина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селюнина Галина Петровна
Отец ребёнка: Байч Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байч Юрий Петрович
Отец ребёнка: Байч Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байч Нина Петровна
Отец ребёнка: Байч Петр
Смерть
16.01.2015