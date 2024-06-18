Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
12.12.1953
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
21.05.1956
Сын: Алексей
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
18.10.1958
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
06.11.1961
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
07.04.1964
Сын: Николай
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
20.07.1970
Дочь: Раиса
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна