Михаил 13.03.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1932

Отец: Майнагашев Иосиф Андреевич

Мать: Майнагашева Анна Ефсеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
12.12.1953

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
21.05.1956

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
18.10.1958

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
06.11.1961

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
07.04.1964

Сын: Николай

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
20.07.1970

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

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