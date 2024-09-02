Анпилова (Нефёдова) Мария Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1932
Дата смерти28.11.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1957
Сын: Анпилов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Анпилов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
12.11.1958
Отец ребёнка: Анпилов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Анпилова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Анпилов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Анпилова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Анпилов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Анпилова Мария Михайовна
Отец ребёнка: Анпилов Михаил Семенович
Смерть
28.11.1994