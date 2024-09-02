Анпилова (Нефёдова) Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анпилова (Нефёдова) Мария Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1932

Дата смерти

28.11.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анпилов Михаил Семенович

Рождение ребёнка
12.06.1957

Сын: Анпилов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Анпилов Михаил Семенович

Рождение ребёнка
12.11.1958

Сын: Анпилов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Анпилов Михаил Семенович

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Анпилова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Анпилов Михаил Семенович

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Анпилова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Анпилов Михаил Семенович

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Анпилова Мария Михайовна

Отец ребёнка: Анпилов Михаил Семенович

Смерть
28.11.1994

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