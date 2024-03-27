Галиакберова (Абдулхананова) Камардух
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Галиакберов Мухаметхасан (Хасан)
Рождение ребёнка
1830
Сын: Галиакберов Шагиахтям (Ахтям)
Отец ребёнка: Галиакберов Мухаметхасан (Хасан)
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Галиакберов Мухаметхасан (Хасан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хадича
Отец ребёнка: Галиакберов Мухаметхасан (Хасан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайша
Отец ребёнка: Галиакберов Мухаметхасан (Хасан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно