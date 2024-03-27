Галиакберова (Абдулхананова) Камардух — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиакберова (Абдулхананова) Камардух

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Галиакберов Шагиахмет

Отец ребёнка: Галиакберов Мухаметхасан (Хасан)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Галиакберов Шагиахтям (Ахтям)

Отец ребёнка: Галиакберов Мухаметхасан (Хасан)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Галиакберов Шагиахзям

Отец ребёнка: Галиакберов Мухаметхасан (Хасан)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хадича

Отец ребёнка: Галиакберов Мухаметхасан (Хасан)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайша

Отец ребёнка: Галиакберов Мухаметхасан (Хасан)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галиакберов Мухаметхасан (Хасан)

Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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