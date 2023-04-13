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Зотов Дмитрий Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1951

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

Около 1925 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Место
Комментарий
Рождение
22.05.1951

Отец: Зотов Геннадий Дмитриевич

Мать: Зотова Нина Александровна

Рождение ребёнка
23.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2019