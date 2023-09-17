Гладышев Семен
Место рожденияРязанская губерния
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рязанская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1920
Сын: Гладышев Василий Семенович
Мать ребёнка: Гладышева Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савостина Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Гладышева Арина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гладышева Арина
Смерть
Неизвестно