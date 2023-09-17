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Гладышев Семен

Место рождения

Рязанская губерния

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязанская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1920

Сын: Гладышев Василий Семенович

Мать ребёнка: Гладышева Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савостина Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Гладышева Арина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладышева Арина

Смерть
Неизвестно
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