Попов Козма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Козма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Сын: Попов Фока Козмич

Мать ребёнка: Попова Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Попова Ирина Козминична

Мать ребёнка: Попова Акилина Ивановна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1812

Сын: Попов Михаил Козмич

Мать ребёнка: Попова Акилина Ивановна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Попова Евдокия Козминична

Мать ребёнка: Попова Акилина Ивановна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно