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Малиновский Платон Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

1871

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Малиновский Иван Осипов

Мать: Малиновский Апролинария Иванова

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Александра Платонова

Мать ребёнка: Малиновский Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Августа Платонова

Мать ребёнка: Малиновский Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1861

Сын: Малиновский Николай Платонов

Мать ребёнка: Малиновский Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
С 1864 по 1865

Сын: Малиновский Александр Платонов

Мать ребёнка: Малиновский Евдокия Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малиновский Евдокия Петрова

Смерть
1871