Малиновский Платон Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Александра Платонова
Мать ребёнка: Малиновский Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Августа Платонова
Мать ребёнка: Малиновский Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1861
Сын: Малиновский Николай Платонов
Мать ребёнка: Малиновский Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
С 1864 по 1865
Сын: Малиновский Александр Платонов
Мать ребёнка: Малиновский Евдокия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1871