Данилова Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.12.1804
Сын: Данилов Стефан
Отец ребёнка: Данилов Платон
Рождение ребёнка
23.01.1808
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Данилов Платон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Андрей
Отец ребёнка: Данилов Платон