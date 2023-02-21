Данилова Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилова Матрона

Данилова Матрона

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

1804 г.р.
1808 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.12.1804

Сын: Данилов Стефан

Отец ребёнка: Данилов Платон

Рождение ребёнка
23.01.1808

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Данилов Платон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилов Платон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилов Платон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилов Платон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилов Платон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Андрей

Отец ребёнка: Данилов Платон

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close