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(Ильиных) Пелагея Алексеевна
(Ильиных) Пелагея Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Вычислено 1803
Пол
Женский
Отец
Ильиных Алексей Степанович
Вычислено 1757 г.р.
Мать
(Ильиных) Екатерина
Вычислено 1765 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Вычислено 1803
Отец:
Ильиных Алексей Степанович
Мать:
Екатерина
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