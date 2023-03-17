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Самарский Юрий Викторович
Самарский Юрий Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.11.1961
Пол
Мужской
Отец
Самарский Виктор Тимофеевич
1937 г.р.
Мать
Самарская Лидия Константиновна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1961
Отец:
Самарский Виктор Тимофеевич
Мать:
Самарская Лидия Константиновна
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