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Феврония Косьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

25.10.1904

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Поляничев Григорий Глебович

Отец ребёнка: Поляничев Глеб Киприянович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Поляничев Иван Глебович

Отец ребёнка: Поляничев Глеб Киприянович

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Мария Глебовна

Отец ребёнка: Поляничев Глеб Киприянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляничев Глеб Киприянович

Смерть
25.10.1904
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область