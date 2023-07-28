Феврония Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти25.10.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Поляничев Григорий Глебович
Отец ребёнка: Поляничев Глеб Киприянович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Поляничев Глеб Киприянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Мария Глебовна
Отец ребёнка: Поляничев Глеб Киприянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.1904