(Выликжанина) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Выликжанина) Анна Филипповна

(Выликжанина) Анна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Пол

Женский

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Выликжанин Филипп Тарасов

Мать: Выликжанин Степанида Максимовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close