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(Выликжанина) Анна Филипповна
(Выликжанина) Анна Филипповна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1824
Пол
Женский
Отец
Выликжанин Филипп Тарасов
1780 г.р.
Мать
Выликжанин (Вылягжанина) Степанида Максимовна
1780 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец:
Выликжанин Филипп Тарасов
Мать:
Выликжанин Степанида Максимовна
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