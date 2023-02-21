Чуканова (Бражникова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуканова (Бражникова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1957

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1957

Отец: Бражников Иван Борисович

Мать: Бражникова Ирина Уплавовна

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