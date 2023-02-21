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Чуканова (Бражникова) Татьяна Ивановна
Чуканова (Бражникова) Татьяна Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.07.1957
Пол
Женский
Отец
Бражников Иван Борисович
1936 г.р.
Мать
Бражникова (Евсеева) Ирина Уплавовна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1957
Отец:
Бражников Иван Борисович
Мать:
Бражникова Ирина Уплавовна
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