Трушицина (Колотий) Евгения Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти04.05.1991
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Колотий Виктор Семёнович
Мать: Колотий Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Трушицин Владлен Владимирович
Отец ребёнка: Трушицин Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
20.09.1933
Дочь: Казанцева Нинель Владимировна
Отец ребёнка: Трушицин Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
25.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трушицин Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
08.03.1941
Сын: Трушицин Олег Владимирович
Отец ребёнка: Трушицин Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
26.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трушицин Владимир Григорьевич
Смерть
04.05.1991
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно