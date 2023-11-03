Трушицина (Колотий) Евгения Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушицина (Колотий) Евгения Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

04.05.1991

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Колотий Виктор Семёнович

Мать: Колотий Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Трушицин Владлен Владимирович

Отец ребёнка: Трушицин Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
20.09.1933

Дочь: Казанцева Нинель Владимировна

Отец ребёнка: Трушицин Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
25.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трушицин Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
08.03.1941

Сын: Трушицин Олег Владимирович

Отец ребёнка: Трушицин Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
26.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трушицин Владимир Григорьевич

Смерть
04.05.1991
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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