Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1800 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЗ
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Место
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Рождение
1823

Отец: Мартынов Прокопий

Мать: Аксинья

Смерть
Неизвестно