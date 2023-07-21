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Ефросинья
Ефросинья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1823
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Мартынов Прокопий
1800 г.р.
Мать
Аксинья
1799 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец:
Мартынов Прокопий
Мать:
Аксинья
Смерть
Неизвестно
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